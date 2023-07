Kevin Spacey hat wegen Missbrauchsvorwürfen alles verloren

Muss Kevin Spacey (63) nun mit den Folgen seines Handelns leben? Seit wenigen Wochen muss sich der Schauspieler nun schon vor Gericht in Großbritanniens Hauptstadt verantworten. Mehrere Männer werfen dem House of Cards-Star sexuelle Nötigung und auch Körperverletzung vor. Doch bereits mit den aufkeimenden Anschuldigungen wurde der Filmstar wohl als schuldig abgestempelt. Kevin hat ganz schön unter den Folgen zu leiden!

Wie unter anderem The Guardian berichtet, sprach der 63-Jährige vor Gericht über die Folgen, welche die Vorwürfe mit sich gebracht hatten. "Es wurde schnell ein Urteil über mich gefällt", erklärte Kevin in seiner Aussage. Denn noch bevor er sich zu einer der Geschichten habe äußern können, sei er bereits seinen Job und sein Ansehen los gewesen. Der US-Amerikaner fügte hinzu: "Ich habe in wenigen Tagen alles verloren."

Laut The Sun habe Kevin mittlerweile einen Teil der Anschuldigungen bestätigt. "Es ist durchaus möglich, dass ich bei einem Annäherungsversuch, sei es beim Küssen oder Umarmen, im Glauben, dass die Person einverstanden ist, mit meiner Hand den Schritt von jemandem berührt habe", gab er bei der Anhörung zu.

Kevin Spacey im Juli 2023

Kevin Spacey, 2022

Kevin Spacey im Januar 2019

