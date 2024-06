Offenes Interview: Kevin Spacey gibt sexuellen Übergriff zu

Schauspieler Kevin Spacey (64) musste sich in den vergangenen Monaten und Jahren mit Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs auseinandersetzen und musste sich deswegen sogar vor Gericht verantworten. 2022 wurde der frühere House of Cards-Star jedoch freigesprochen. In einem Interview mit Piers Morgan (59) erklärt der einstige Leinwandstar nun, dass er sich doch nicht immer korrekt verhalten hat. "Ich war zu handgreiflich, habe jemanden auf eine Art und Weise sexuell berührt, von dem ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass er das nicht wollte", erzählt Kevin in der Show "Piers Morgan Uncensored".

Dennoch betont der Schauspieler, dass er niemals grob oder aggressiv gegenüber einem anderen war. "Ich persönlich habe Leute gestreichelt, ich war sanft zu Leuten, so bin ich nun mal. Wenn man sich an jemanden heranmacht, will man nicht aggressiv sein", schildert er weiter. Doch nicht nur die Anschuldigungen machen dem früheren Hollywoodhelden zu schaffen, der 64-Jährige stehe nämlich auch kurz vor dem Bankrott. "Noch diese Woche wird mein Haus in Baltimore zwangsversteigert. Mein Haus wird versteigert. Also muss ich zurück nach Baltimore und alle meine Sachen in ein Lager bringen", gibt er unter Tränen zu.

Die ganzen Vorwürfe und Anschuldigungen gegen Kevin sammelten sich ab dem Jahr 2017. Damals war es Schauspieler Anthony Rapp (52), der den Serienstar beschuldigte, ihn begrapscht zu haben. Kurz darauf meldeten sich weitere Männer, die Ähnliches mit dem US-Amerikaner erlebt hatte. Kevin wurde in einem Prozess jedoch freigesprochen. 2023 musste Kevin jedoch erneut vor dem Londoner Gericht stehen – vier Männer warfen dem Schauspieler vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Auch in dieser Anklage wurde er freigesprochen.

Getty Images Kevin Spacey, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey bei einem Event in NYC im Mai 2017

