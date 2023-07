Sharon Battiste und Jan Hoffmann ziehen in ihr Haus ein

Der nächste Schritt für Sharon Battiste (31) und Jan Hoffmann! Die beiden Turteltauben hatten sich im vergangenen Jahr bei der Bachelorette kennen und lieben gelernt. Der Florist kämpfte um das Herz seiner Sharon und konnte diese letztendlich im Finale von sich überzeugen. Auch nach der Show ging es für die beiden als Paar weiter. Vor einiger Zeit verkündeten die TV-Persönlichkeiten, dass sie zusammenziehen wollen. Jetzt haben die zwei schon Neuigkeiten: Sharon und Jan sind in ihr gemeinsames Haus gezogen.

"Endlich sind wir allein im Haus, die Maler sind weg, nicht alles ist perfekt. Gut geputzt wurde auch nicht, aber auch das machen wir selbst", erzählt der "Bachelorette"-Sieger gegenüber Bild. "Schleppe jetzt die Kartons nach oben. Drei Kartons allein mit Schuhen und kein Ende in Sicht. Aber nun gut – so sind die Frauen", scherzt er. Ihre Namen stehen sogar schon am Klingelschild, doch Sharon wundert sich über eine Kleinigkeit: "Sein Name steht als erstes – obwohl mein Name im Alphabet vor ihm kommt."

Vor wenigen Wochen verteidigte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihre Entscheidung, ihre Wohnung für ihn aufzugeben. "Wie kann ich Köln verlassen und nach Hannover ziehen? Ganz einfach: Der Liebe wegen", stellte sie auf Instagram klar.

Anzeige

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im Mai 2023

Anzeige

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de