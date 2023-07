Diese Schwangerschaftsgelüste hat Ann-Kathrin Götze aktuell

Ann-Kathrin Götze (33) im Schwangerschafts-Plausch! Vergangenen Monat bestätigte das Model im Netz, zum zweiten Mal Mama zu werden. Mit einem süßen Schnappschuss ließ die Frau von Mario Götze (31) ihre Community an dieser erfreulichen Nachricht teilhaben. Schon in den vergangenen Wochen teilte sie immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft mit ihren Followern. Jetzt verrät Ann-Kathrin, welche Gelüste sie in ihrer Schwangerschaft hat.

Auf die Frage eines Fans, ob die Beauty spezifische Schwangerschaftsgelüste hat, antwortet die werdende Mama via Instagram: "Das verändert sich jeden Monat. Am Anfang war es viel Saures und jede Menge Käse. Dann kam meine Phase, wo ich nur rohes Gemüse gegessen habe, dann Cornflakes und dann Big Macs." Ann-Kathrin versuche, sich in ihrer Schwangerschaft gesund zu ernähren, doch sie "kann einfach nicht".

Welches Geschlecht das Nesthäkchen hat, gab die 33-Jährige bisher nicht preis. Doch wird sich das schon bald in Form einer Gender-Reveal-Party ändern? "Klassische Gender-Reveals mag ich persönlich allerdings nicht", äußerte sich die Influencerin vor ungefähr einem Monat in ihrer Instagram-Story.

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome, Juni 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Juni 2023

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

