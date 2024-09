Möchte Zweifachmama Ann-Kathrin Götze noch weitere Kinder?

Ann-Kathrin Götze (34) hat zusammen mit ihrem Ehemann Mario Götze (32) zwei Kinder – Sohnemann Rome (4) und Töchterchen Gioia. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram ging das Model nun auf die Frage ein, ob denn ein drittes Kind geplant sei. "Ich bin dankbar für meine beiden Babys. Ich hatte eine Risikoschwangerschaft, beide Babys kamen früher als erwartet – Romi wurde in der 33. Woche geboren. Beide Entbindungen mussten aufgrund von Komplikationen in meiner Schwangerschaft und der Gesundheit meiner Babys per Notkaiserschnitt durchgeführt werden", erklärte Ann-Kathrin und betonte daher: "Irgendwann muss man einfach dankbar sein für das, was man hat. Man darf sein Glück nicht erzwingen. Ich würde gerne eine Million dieser kleinen Wunder haben, da es die schönste Erfahrung überhaupt ist, aber ich bin dankbar."

An ihrem Familienalltag lässt Ann-Kathrin ihre Follower regelmäßig teilhaben. So auch am 5. Juni, als ihr Söhnchen Rome seinen vierten Geburtstag feierte. Stolz teilte die Spielerfrau eine Aufnahme des Geburtstagstisches ihres Erstgeborenen, auf dem unter anderem eine üppige blaue Torte, zahlreiche Luftballons und ein Teddybär zu sehen waren. "Weil heute von jemand Besonderem der vierte Geburtstag ist", kommentierte sie den Schnappschuss.

Seit 2012 gehen Ann-Kathrin und Mario gemeinsam durchs Leben. 2018 gaben sie sich dann standesamtlich das Jawort. Ein Jahr später folgte eine romantische Trauung auf Mallorca. 2021 erblickte Rome das Licht der Welt. Im Oktober vergangenen Jahres machte Töchterchen Gioia die Familie dann komplett.

Instagram / annkathrin Geburtstagstisch für Ann-Kathrin Götzes Sohn Rome im Jahr 2024

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

