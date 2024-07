Schönes Familienfoto: Ann-Kathrin Götze teilt Urlaubsbilder

Sie lassen es sich gut gehen: Mario Götze (32) und seine Frau Ann-Kathrin (34) sind gerade im Urlaub. Mit dabei sind natürlich ihre beiden Sprösslinge Rome und Gioia. An dieser idyllischen Zeit lässt die Influencer-Mama natürlich auch gerne ihre Fans teilhaben. Auf Instagram teilt sie eine Reihe von Fotos von sich, ihren Kids und ihrem Lover. Auf einem Schnappschuss posieren die Eltern mit ihren Kindern auf dem Arm. Im Hintergrund sieht man tiefblaues Wasser, eine weit entfernte Küste und sogar einige Schiffe. Der kleine Rome zieht eine lustige Grimasse, während seine Eltern sich glücklich anlächeln. Viel schreibt die zweifache Mama nicht zu ihrem Post – sie fügt dem Ganzen nur eine Reihe des Nazar-Emojis hinzu.

Den Fans der Influencerin und ihrer Familie gefällt der Einblick in ihr privates Leben natürlich super. In den Kommentaren zum Beitrag schreiben ihre Supporter: "Was für eine hübsche Familie!", "Lieblingsfamilie" und "Die Kiddies sind ja so hübsch!". Auch Ann-Kathrin überzeugt ihre Fans. "Allerschönste!" und "Wunderschöne Ann, wunderschöne Familie!" meinen die User. Viele Anhänger halten ihre Nachrichten allerdings noch einfacher und schicken lieber Reihen von Emojis ab. So kann man haufenweise rote Herz-Emojis und Smileys mit Herzchenaugen in den Kommentaren finden.

Die Familie ist tatsächlich erst seit Herbst des vergangenen Jahres zu viert. Die Geburt der kleinen Gioia verlief wohl nicht ganz risikofrei. In ihrer Story auf der gleichen Plattform sprach die Mama im Januar ganz offen darüber, wie die Geburt ihrer Tochter abgelaufen ist. "Ja, ich hatte einen Kaiserschnitt. Ich hatte auf eine natürliche Geburt gehofft, aber es traten ein paar Komplikationen auf und die Ärzte beschlossen, sie so schnell wie möglich herauszuholen", erklärte sie. Gioia wurde als Frühchen geboren.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrer Tochter Gioia 2024

