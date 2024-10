Ann-Kathrin Götze feiert den ersten Geburtstag ihrer Tochter

Vor einem Jahr kam das zweite Kind von Ann-Kathrin (34) und Mario Götze (32) auf die Welt. Anlässlich des besonderen Tages von Töchterchen Gioia feiert das Model gemeinsam mit dem Fußballer sowie Familie und Freunden eine kleine Party – und teilt jetzt niedliche Einblicke in seiner Instagram-Story. Die Schnappschüsse zeigen unter anderem die rosa und beigefarbene Dekoration, die vielen Kuchen, die zur Feier des Tages angeboten werden, sowie das Geburtstagskind in einem süßen Kleidchen und einer kleinen Schleife im Haar.

Darüber hinaus widmet Ann-Kathrin ihrem Sprössling liebevolle Worte. "Mein kleines Mädchen ist heute ein Jahr alt geworden. [...] Sie hat unsere Familie mit ihrer süßen Persönlichkeit gesegnet", schwärmt die 34-Jährige. Sie habe nach ihrem Sohn Rome (4) nicht glauben können, dass ihr Herz groß genug sei, um einen anderen Menschen so zu lieben, Gioia habe ihr Herz jedoch wachsen lassen. "Zu sehen, wie sie zusammen aufwachsen, ist alles und ich bin für immer dankbar für meine kleine Familie", betont sie.

Das Familienglück der Spielerfrau und ihres Gatten scheint also perfekt – auch wenn sie sich noch weitere Babys wünschen würde, wie Ann-Kathrin vergangenen Monat im Netz offenbarte. Da beide ihrer Schwangerschaften jedoch ein Risiko darstellten und ihre Kids aufgrund von Komplikationen per Notkaiserschnitt auf die Welt kamen, ist weiterer Nachwuchs nicht geplant. "Irgendwann muss man einfach dankbar sein für das, was man hat. Man darf sein Glück nicht erzwingen. Ich würde gerne eine Million dieser kleinen Wunder haben, da es die schönste Erfahrung überhaupt ist, aber ich bin dankbar", erklärte sie.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götzes Tochter Gioia im Oktober 2024

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

