"So happy darüber": Sophia Vegas ändert endlich Nachnamen

Sophia Vegas (35) hat einen neuen Nachnamen. Lange war die TV-Bekanntheit mit Bert Wollersheim (72) verheiratet gewesen. Doch die Liebe war zerbrochen. 2018 hatte sie aber mit dem US-Amerikaner Daniel Chalier den Richtigen gefunden. Ein Jahr später wurde geheiratet und kurz danach wurde das Familienglück mit der Geburt von Töchterchen Amanda perfekt. Und nun machte die Blondine endlich einen wichtigen Schritt: Sophia änderte ihren Nachnamen!

In den sozialen Netzwerken wie unter anderem Instagram teilt Sophia ein Foto mit ihrer Tochter. Darauf strahlt sie über das ganze Gesicht und die vierjährige Amanda hält stolz ein Dokument in die Kamera. "Juhu, endlich ist mein Nachname geändert. Ich bin so happy darüber", freut der Realitystar sich. Darunter setzt Sophia noch die Hashtags #family und #thankful, also "Familie" und "dankbar" – und es ist deutlich zu sehen, dass sie genau das auch ist.

In den Kommentaren bekommt Sophia von ihren Fans aber nicht nur Glückwünsche. Einige sind auch verwirrt. Denn die 35-Jährige konkretisiert nicht, welchen Namen sie änderte und wie sie jetzt heißt. "Verstehe ich jetzt nicht ganz... Den Nachnamen deines Mannes? Bin verwirrt?", schreibt ein Follower. Ein anderer fragt irritiert: "Hießt du die ganze Zeit noch Wollersheim?"

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Hund Barney, Juni 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im März 2023

