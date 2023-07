Netflix-Charts: Diese Filme und Serien sind derzeit beliebt

Mit diesen Filmen und Serien findet die Woche ein absolut perfektes Ende! Auch die Sommermonate laden zu einem gemütlichen Abend auf der Couch ein – denn der Streamingdienst Netflix hat mal wieder so einiges zu bieten. Dabei sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein: Von Fantasy zur Romanze bis hin zum spannenden Actionstreifen ist alles vertreten. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich aktuell die neue Staffel von The Witcher sowie der Sci-Fi-Thriller "Paradise"!

Henry Cavill (40) ist ein letztes Mal zurück! Aktuell auf dem ersten Platz der Netflix-Seriencharts [Stand: 28. Juli] befindet sich der Fantasy-Hit "The Witcher". Erst vor wenigen Tagen erschien die finale Folge mit dem charismatischen Briten in der Hauptrolle, ehe diese Liam Hemsworth (33) übernimmt. Offenbar wollen die Fans wohl noch ein letztes Mal den "Man of Steel"-Star in der Serie bewundern. Auch die neuen Folgen der romantischen Serie Süße Magnolien mit Britney Spears' (41) kleiner Schwester Jamie Lynn Spears (32) kommen scheinbar ziemlich gut an! Ebenfalls in den Top Ten befinden sich "The Lincoln Lawyer" und die neue Staffel von "Too Hot to Handle".

Auch in Sachen Filmen hat die Plattform mal wieder so einiges zu bieten. Die Netflix-Eigenproduktion "Paradise" mit Kostja Ullmann (39) und Iris Berben (72) hat es den Nutzern dabei offenbar ganz schön angetan und führt die Filmcharts an. Auf dem zweiten Platz befindet sich der Actionfilm "Venom: Let There Be Carnage" mit Tom Hardy (45) und Hunger Games-Star Woofy Harrelson. Beliebt sind aber "Bad Boys for Life" sowie Tim Burtons (64) "Dark Shadows" mit Johnny Depp (60) in der Hauptrolle.

