Stolze Oma: Natascha Ochsenknecht teilt süßes Bild mit Snow

Natascha Ochsenknecht (58) genießt die Zeit mit ihrer Enkelin! Vor über zwei Jahren hatten Yeliz Koc (29) und Nataschas Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (31) bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch noch vor der Geburt der kleinen Snow (1) trennten sich die beiden. Während Jimi bis heute keinen Kontakt zu seiner Tochter haben möchte, sieht seine Mutter Snow hin und wieder – wie auch jetzt: Gemeinsam genießen Natascha und ihre Enkelin einen Ausflug ins Freie!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 58-Jährige nun einen niedlichen Schnappschuss mit der kleinen Snow: In lässiger Baggy-Jeans und coolen Sneakern guckt Natascha in die Kamera, während sie ihre Enkeltochter auf dem Arm hält. "Snow", schreibt die stolze Oma zu der Aufnahmen und fügt ein rotes Herz hinzu. Yeliz reagiert daraufhin prompt in den Kommentaren mit einem lächelnden Emoji, um den kleine Herzen schweben.

Während die Autorin Zeit mit ihrer Enkeltochter verbringt, scheint der Papa der Kleinen bis heute nichts von Snow wissen zu wollen. Auch Yeliz' Ex Jannik Kontalis, der während ihrer Beziehung eine gute Bindung zu Snow aufbaute, kann das Verhalten des einstigen Kinderstars nicht nachvollziehen und schießt immer wieder gegen Jimi. Zuletzt behauptete der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat: "Dann kam einmal die Nachricht von, ich glaube ihrem Anwalt, dass Jimi angerufen hat und eiskalt gefragt, gefordert, sich gewünscht hat, ob ich Snow adoptieren kann."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

AEDT/ Achtion Press Natascha Ochsenknecht bei den Bunte New Faces Award Style 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz Koc und deren Tochter Snow Elanie

