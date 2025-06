Während Jimis Verhaftung: Natascha Ochsenknecht fliegt weg

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist gestern wegen einer offenen Hotelrechnung in Höhe von mehr als 13.000 Euro am Flughafen festgenommen worden. Bisher fehlt allerdings jegliche Reaktion aus dem familiären Umfeld des Schauspielers. Seine Mutter, Natascha Ochsenknecht (60), meldete sich nun zwar auf Instagram zu Wort, doch nicht etwa zu ihrem Sohn, sondern mit einem stinknormalen Alltags-Update. Sie sei aktuell auf dem Weg nach Graz und teilte mit ihren Followern Eindrücke von ihrer Reise. Zu einem Foto, auf dem sie mit ihren Händen das Peace-Zeichen macht, schrieb sie ein schlichtes: "Moin."

Statt über die Situation ihres Sohnes zu sprechen, thematisierte die 60-Jährige ihre eigenen Sorgen. "Ich schwanke etwas. Mir geht es irgendwie schon besser, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Ihr hört es ja", erzählte sie und erklärte, dass sie am gestrigen Tag einen MRT-Termin hatte, bei dem ihr Fuß untersucht wurde. Schon seit den Dreharbeiten zu My Style Rocks hatte sie Probleme damit – es bestand sogar der Verdacht, dass sie sich den Fuß gebrochen hat. Doch festgestellt sei nun lediglich eine Nervenentzündung. Zum Schluss scheint sie aber dann doch noch einen knappen Kommentar zu Jimi abgegeben zu haben. "Wie mein Tag dann ausgegangen ist, wissen mittlerweile wohl fast alle", meinte Natascha vielsagend.

Der 33-Jährige wurde gestern Mittag am Hamburger Flughafen festgenommen, da ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Grund dafür soll eine unbeglichene Hotelrechnung von rund 14.000 Euro sein – das Unternehmen hatte den "Die wilden Kerle"-Star deshalb verklagt. Jimi selbst meldete sich auch bereits nach seiner Festnahme und betonte, dass alles gut sei. "Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am Klären", hieß es in seiner Instagram-Story. Seit er hinter Gittern sitzt, gab es aber schon eine Entwicklung – denn die offene Summe soll beglichen worden sein. Laut Bild soll seine Ex und Mutter seiner Tochter Yeliz Koc das Geld nach seiner Festnahme nun bezahlt haben, sie selbst äußerte sich bislang aber nicht dazu.

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc