"Nicht perfekt": Natascha Ochsenknecht macht Hatern Ansage

Natascha Ochsenknecht (60) hat ihren Kritikern, die gerne abfällige Kommentare zu ihrem Äußeren bringen, eine deutliche Ansage auf Instagram gemacht. Auf einer Collage zeigt sich die TV-Persönlichkeit einmal in einem eleganten Kleid und auf dem anderen Foto ist sie oberkörperfrei mit einer sichtbaren Narbe am Bauch zu sehen. Dazu schreibt Natascha eine ausführliche und zugleich ironische Botschaft an ihre vermeintlich perfekten Hater, die glauben, sie aufgrund ihres Äußeren bewerten zu dürfen.

In ihrem Post enthüllt Natascha eine lange Liste gesundheitlicher Herausforderungen, mit denen sie im Laufe ihres Lebens konfrontiert war. Diese reichten von einer Fehlgeburt über mehrere Brüche bis hin zu Komplikationen wie einer Gerinnungsstörung und Hashimoto. Diese schicksalshaften Erlebnisse prägten nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Stärke. "Es geht mir trotzdem gut. Ich bin glücklich, dass ich lebe, und niemals würde ich mich über andere oder Krankheiten lustig machen", lautet ihr Appell an ihre Follower, Freude zu schenken, um selbst welche zu erhalten.

Natascha ist bekannt dafür, stets offen mit ihrem Leben umzugehen und sich nicht hinter einer perfekten Fassade zu verstecken. Als ehemaliges Model, Autorin und TV-Persönlichkeit hat sie über die Jahrzehnte vieles erlebt, doch sie lässt sich nichts von äußeren Schönheitsidealen vorschreiben. Für viele ist sie damit ein Vorbild, das zeigt, dass körperliche und seelische Narben einen Menschen nicht weniger wertvoll machen. "Niemand ist perfekt", lautet ihre Botschaft, mit der sie ihren Beitrag abschließt.

