Natascha Ochsenknecht besucht ihre Enkelin Snow Elanie!

Natascha Ochsenknecht (58) sucht den Kontakt zu ihrer Enkelin! Nataschas Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (31) bekam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (29) die kleine Snow Elanie Koc (1). Zwischen den beiden herrscht heute jedoch Funkstille und auch um seine Tochter kümmert der Schauspieler sich nicht. Yeliz verriet jetzt aber, dass Natascha und Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) in Kontakt mit Snow stehen. Erstere besucht ihre Enkelin nun sogar!

In ihrer Instagram-Story kündigte Natascha eine längere Zugfahrt an und verriet, dass es ein Stück in den Norden gehe. Fans errieten daraufhin in einem Q&A, dass das Model vermutlich sein Enkelkind besuchen wolle – Yeliz und Snow leben in Hannover. Diese Annahme bestätigte die Blondine anschließend.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Natascha ihre Enkeltochter besucht. In ihrer Instagram-Story verriet Yeliz, dass die Reality-TV-Bekanntheit schon drei oder vier Mal zu Besuch war. "Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet. Es ist wirklich so viel vorgefallen mit mir und der ganzen Familie und trotzdem konnten wir vernünftig miteinander sprechen", meinte sie.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht auf einem Event in Bonn

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de