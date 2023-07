Gesicht zerschnitten: Black Alien schockt mit Transformation

Anthony Loffredos Äußeres nimmt brutale Ausmaße an! Der gebürtige Franzose hatte es in der Vergangenheit zur Genüge in die Schlagzeilen geschafft. Grund dafür sind seine schockierenden äußerlichen Veränderungen – und diese sind alles andere als unerheblich. So ließ er sich bereits zwei Finger amputieren und die Unterlippe durchlöchern. Doch damit nicht genug: Black Alien schockiert das Netz mit Bildern seines zerschnittenen Gesichts.

Auf Instagram präsentiert Anthony den aktuellen Status seiner umfangreichen Transformation. Auf mehreren Fotos zeigt er sein bis aufs Fleisch eingeritztes Gesicht. Das Posting kommentiert er mit den Worten "Neue Gesichtskonstruktion" sowie einem Ufo-Emoji. Eine klare Anspielung auf sein endgültiges Ziel: Das vollständige Aussehen eines Außerirdischen. Mit seinen jüngsten Eingriffen habe er seine Transformation bisher zu 62 Prozent abgeschlossen, meint er. Während dies bei den meisten Außenstehenden eher auf Unverständnis trifft, könnte Black Alien wohl kaum stolzer sein.

Dass Black Alien bei seinem Projekt keine halben Sachen macht, hatte er schon in der Vergangenheit bewiesen. Erst letztes Jahr war der Schriftzug "Alien" in seinen Kopf hineingeritzt worden. Auf Social Media präsentierte der Franzose das Meisterstück. Bei seinen Fans sorgte das für gemischte Gefühle. Ein Instagram-User kommentierte damals mitfühlend: "Es tut beim Hinsehen so weh!"

Instagram / the_black_alien_project Black Alien, 2023

Instagram / the_black_alien_project Black Alien, Influencer

Gattoo Moreno Black Aliens Kopfschriftzug

