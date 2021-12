Anthony Loffredo – im Netz besser bekannt als Black Alien – hat einen großen Traum: Der französische Künstler will sich optisch in einen Außerirdischen verwandeln! Aus diesem Grund startete der 33-Jährige vor einiger Zeit das sogenannte Black Alien Project. Auf Instagram zeigt er seinen rund 850.000 Fans seine neuesten Tattoos, Body-Modifications und Co. Bei seiner Transformation macht er aber auch vor den radikalsten Mitteln keinen Halt: Jüngst ließ sich der Franzose beispielsweise zwei gesunde Finger amputieren! Im Video stellt euch Promiflash den Black Alien und seine krasse Verwandlung vor...

