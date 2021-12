Black Alien, der mit bürgerlichem Namen Anthony Loffredo heißt, hat es schon wieder getan: Der französische Künstler ist seinem Traum, sich in einen fleischgewordenen Außerirdischen zu verwandeln, wieder ein Stückchen nähergekommen. Der 33-Jährige machte im November weltweit Schlagzeilen, nachdem er sich an der linken Hand zwei Finger hatte amputieren lassen – für die perfekte Alien-Kralle. Nun hat der Webstar einen weiteren Eingriff in Mexiko hinter sich gebracht!

Am Mittwoch teilte der Franzose einen Clip auf Instagram, der seine neueste Body Modification zeigt: Bei dem mexikanischen Artist Gattoo Moreno hat er sich ein großes Loch in die Unterlippe schneiden und dieses mit einem blau-durchsichtigen Plug von 20 Millimetern Durchmesser versehen lassen. Dank des transparenten Materials bekommt man nun einen ziemlich guten Blick auf seine Zähne im Unterkiefer. Dazu schrieb Anthony stolz: "Die Black-Alien-Projektevolution ist jetzt bei 36 Prozent!"

Auch wenn seine inzwischen fast 900.000 Follower schon einiges von Anthony gewohnt sind, reagieren sie dennoch gespalten auf die neueste Veränderung in seinem Gesicht. Der eine oder andere User mag sich inzwischen gar nicht ausmalen, was nach amputierten Fingern und durchlöcherten Lippen noch alles auf sie wartet: "Ich will nicht wissen, was passieren wird, wenn du die 100 Prozent erreicht hast", lautete nur einer der besorgten Kommentare.

Instagram / the_black_alien_project Black Alien im August 2021 in Barcelona

Instagram / the_black_alien_project Black Aliens Hand

Instagram / the_black_alien_project Black Alien, französischer Künstler

