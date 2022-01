Für seinen skurrilen Traum tut er alles. Anthony Loffredo möchte sich in einen fleischgewordenen Außerirdischen verwandeln. Deswegen hat der französische Künstler das Projekt Black Alien gestartet, mit dem er immer wieder Schlagzeilen macht. Erst im Dezember 2021 hatte er sich die Unterlippe durchlöchern lassen. Das 20 Millimeter große Loch füllt seitdem ein bunter Plug. Jetzt ist er den nächsten Schritt gegangen: Black Alien ließ sich die Augäpfel grün färben.

Das postete der 33-Jährige auf Instagram. Die berühmten schwarzen Augäpfel des Aliens gehören somit der Vergangenheit an. "Sechs Jahre nachdem ich meine Augen schwarz gefärbt habe, haben wir eine grüne Schicht drüber gelegt", verkündete er seinen eine Million Fans. Die Behandlung ist von einem mexikanischen Künstler für Body Modification durchgeführt worden, und sei sehr riskant gewesen. Das habe ihn jedoch nicht abgeschreckt. "Die Black Alien-Transformation ist jetzt zu 39 Prozent abgeschlossen", schloss er seinen Beitrag stolz.

Seine Follower waren über diese Veränderung geteilter Meinung. "So cool! Wirklich mal was anderes, aber ich bin froh, dass du etwas gefunden hast, was du liebst", zeigte sich ein User begeistert. "Es wird jeden Tag schlimmer!" äußerte ein anderer Bedenken. "Wie kann das nur 39 Prozent sein?", lautete eine der meist gestellten Fragen.

Instagram / gatobodyart Black Alien mit seinem neuen Piercing

Instagram / the_black_alien_project Black Alien im Oktober 2021

Instagram / the_black_alien_project Black Alien im August 2021 in Barcelona

