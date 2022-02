Erobert dieser französische Influencer jetzt etwa auch die Modewelt? Anthony Loffredo – im Netz besser bekannt unter seinem Künstlernamen Black Alien – hält mit seiner heftigen Transformation zu einem Außerirdischen über eine Million Fans auf Instagram in Atem: Beispielsweise ließ er sich zwei gesunde Finger amputieren, um seinem Ideal optisch näherzukommen. Aber nicht nur in den sozialen Medien feiert der Körperkünstler große Erfolge: Jetzt startet Black Alien nämlich offenbar auch als professionelles Model so richtig durch!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 33-Jährige jetzt ein Video, das ihn während eines großen Fotoshootings zeigt: In dem Clip posiert Black Alien in coolen Streetstyle-Outfits vor einer weißen Leinwand in einem Studio – und dabei hält der Influencer eine überdimensionale Attrappe eines Parfümflakons der Luxusmarke Versace in der Hand. Aber damit nicht genug: Zudem steht er auch gemeinsam mit vielen anderen Models für ein Gruppenshooting in Looks des italienischen Labels vor der Kamera. Bislang wurde die fertige Kampagne jedoch noch nicht veröffentlicht.

Die Fans des Black Alien sind von seinem neuesten Projekt total begeistert! In der Kommentarspalte überhäuften sie den Körperkünstler mit zahlreichen Komplimenten. "Uff, ich bin so stolz", "Wow, krass! Mich freut es so, dass du Erfolg hast" oder auch "Wie geil ist das denn?!", lauteten beispielsweise drei Kommentare. Andere User können mit dem außergewöhnlichen Look des Franzosen hingegen weniger anfangen.

Instagram / the_black_alien_project Black Alien im Oktober 2021

Instagram / the_black_alien_project Black Alien im April 2021

Instagram / the_black_alien_project Black Alien

