Nach Leandros Tod: Robert De Niro gönnt sich Italien-Auszeit

Robert De Niro (79) wurde wieder gesehen. Der Schauspieler und seine Familie mussten zuletzt einen schmerzhaften Verlust ertragen. Sein Enkelsohn Leandro De Niro Rodriguez (✝19) wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Auf der Beerdigung des "A Star Is Born"-Darstellers wirkte der Filmstar ziemlich schwach, als er versuchte für seine Tochter Drena De Niro (51) da zu sein. Jetzt zeigte sich Robert etwas erholter in Italien.

Wie Italy 24 News berichtet, macht die Hollywoodlegende derzeit Urlaub in Italien. Dem Medium liegen Bilder vor, die den Künstler Genny Di Virgilio zeigen, wie er dem 79-Jährigen Skulpturen schenkt, die als Glücksbringer gelten. Robert schien ganz begeistert: Er legte seinen Arm um Genny und lächelte. "Der Schauspieler war sehr erfreut über die Geste. Für mich hat sich ein Traum erfüllt", schwärmt der Künstler.

Während seines Italien-Trips soll Robert auch in Neapel in einem berühmten Restaurant gegessen haben. Dort präsentierte er angeblich auch seine guten Sprachkenntnisse. Denn der in New York geborene Oscar-Preisträger hat italienische Wurzeln.

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro, 2022

