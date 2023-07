Robert De Niro besucht Trauerfeier für verstorbenen Enkel

Ein schwerer Tag für Robert De Niros (79) Familie. Anfang der Woche waren schockierende Nachrichten um die Welt gezogen: Der Enkelsohn des Schauspielers, Leandro De Niro, ist mit nur 19 Jahren verstorben. Eine genaue Todesursache steht noch nicht fest, doch seine Mutter Drena (51) vermutet, dass mit Fentanyl versetzte Pillen daran Schuld seien. Nur wenige Tage nach seinem Tod fand in Manhatten nun eine Trauerfeier für Leandro statt.

Laut New York Post fand die Totenwache am Donnerstag in der Heimat des Verstorbenen und seiner Mutter statt. Neben Robert nahmen dort seine Tochter Drena und ihr Ex-Mann Carlos Rodriguez Abschied von ihrem geliebten Leandro. Fotos, die dem Blatt vorliegen, zeigen die Familie vor dem Bestattungsinstitut. Es scheint sich hierbei um eine private Trauerfeier gehalten zu haben – wann die Beerdigung stattfinden wird, ist unklar.

Drena hatte ihrem einzigen Sohn nur kurz nach seinem Tod bewegende Worte im Netz gewidmet. "Mein Herz schmerzt auf eine Art und Weise, die ich nie für möglich gehalten hätte, während ich noch atme und kaum funktioniere. Leo, mein Schatz, ich liebe dich heute wie am ersten Tag, als ich dich in meinen Armen hielt", hatte sie via Instagram mitgeteilt.

Getty Images Robert und Drena De Niro 2016

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez, Enkel von Rober De Niro

