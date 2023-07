Schwere Vorwürfe: Griff Nathan Griffith seine Schwester an?

Sie erhebt schwere Anschuldigungen gegen Nathan Griffith. Es ist nicht das erste Mal, dass der Reality-TV-Star für Negativschlagzeilen sorgt. Erst im Februar war der US-Amerikaner angeblich von seiner Ex-Frau Jenelle Evans (31) angezeigt und wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet worden. Jetzt sorgt der "Teen Mom 2"-Star erneut für Gesprächsstoff, denn seine Schwester behauptet: Nathan habe sie angegriffen und gewürgt.

TMZ erhielt eine Audioaufnahme eines Notrufs, den seine Schwester am 12. Juli tätigte. Dort behauptete sie, dass Nathan sie versucht habe zu erwürgen, bevor er in seinem Auto floh. Im Polizeibericht heißt es, dass die Einsatzkräfte vor Ort rote Flecken an ihrem Hals und ihren Augenlidern bemerkten. Außerdem soll die Schwester des Realitystars ausgesagt haben, dass er sie am Hals gepackt und auf den Boden gedrückt habe.

Bei der Ankunft der Polizei sei Nathan jedoch entgegen der Aussage seiner Schwester noch immer vor Ort gewesen. Vor ihrem Haus habe der TV-Star geschrien und bestritten, seine Schwester jemals berührt zu haben. Anschließend wurde Nathan wegen Körperverletzung durch Strangulation festgenommen.

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith mit seinen beiden Kindern

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith, "Teen Mom"-Star

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith mit seinem Sohn

