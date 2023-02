Nathan Griffith erneut wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Schon wieder negative Schlagzeilen um Nathan Griffith! Der Reality-TV-Star wurde gemeinsam mit Jenelle Evans (31) durch ihre Teilnahme an der Sendung Teen Mom bekannt. 2015 verlobten sich der zweifache Vater und die TV-Darstellerin, doch nur wenige Monate später zerbrach die turbulente Beziehung der beiden. Schon damals wurde der US-Amerikaner unter dem Vorwurf häuslicher Gewalt verhaftet – nun musste Nathan wegen dem gleichen Vergehen wieder einsitzen.

Am Freitagmorgen wurde der Reality-TV-Teilnehmer von der Polizei in Gewahrsam genommen. Wie US Weekly berichtet, liegt die Klage "Häusliche Gewalt durch Strangulation" vor. Mehreren Berichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um Nathans Ehefrau Mayra Oyola, mit der er seit weniger als einem Jahr verheiratet ist. Nathan leugnete die Tat und behauptete, dass die festgestellten Kratzer an seinem Rücken sowie Nacken vom Sex kommen würden. Allerdings habe die Polizei an Mayras Hals Blutergüsse entdeckt.

Bereits heute wurde der Angeklagte wieder entlassen! Aus den Gerichtsunterlagen ging hervor, dass Nathans Kaution auf 2.500 Dollar festgesetzt wurde. Außerdem wurde dem mutmaßlichen Täter ein Kontaktverbot auferlegt. Ab sofort darf er keinen Kontakt mehr zu seiner Frau Mayra haben. Beide Parteien haben sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith mit seinen beiden Kindern

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith, "Teen Mom"-Star

