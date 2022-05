Überraschende Nachrichten aus dem Liebesleben von Nathan Griffith! Der Reality-TV-Star wurde gemeinsam mit Jenelle Evans (30) durch ihre Teilnahme an der Sendung Teen Mom bekannt. 2015 verlobten sich der zweifache Vater und die TV-Darstellerin, doch nur wenige Monate später zerbrach die turbulente Beziehung der beiden. Nun scheint Nathan jedoch wieder glücklich vergeben zu sein – im Netz änderte der Brite seinen Beziehungsstatus auf "Verheiratet".

Wie The Sun berichtete, habe der 34-Jährige heute auf Facebook verkündet, dass er den Gang vor den Traualtar gewagt hat. Zuvor war nicht bekannt, dass der Reality-Darsteller vergeben ist. Neben der Verkündung seiner Hochzeit, habe er auch den Namen seiner Braut verraten. May Oyola soll seine Liebste heißen. Weitere Informationen gab er jedoch nicht preis.

Zuletzt sorgte Nathan für weniger positive Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren kam der Reality-TV-Star hin und wieder mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde der Brite 2019 vor einem Lebensmittelgeschäft festgenommen, da er beeinträchtigt gewirkt habe. Doch nur kurze Zeit nach der Festnahme ließ man ihn auf Kaution wieder frei.

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith mit seinen beiden Kindern

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith mit seinem Sohn

Instagram / nathanj.griffith Nathan Griffith, Reality-TV-Star

