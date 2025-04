US-TV-Star Nathan Griffith wegen Gewaltvorwürfen verhaftet

Nathan Griffith steht erneuten Vorwürfen gegenüber. Dem Teen Mom-Star wird vorgeworfen, eine Frau stranguliert zu haben. Wie The Sun berichtet, wurde er am Mittwoch aufgrund der Anschuldigungen verhaftet. Die Nacht zu Donnerstag musste er in Gewahrsam verbringen. Weil es sich um einen Verstoß gegen Nathans Bewährungsauflagen handelt, gebe es derzeit keine Möglichkeit, auf Kaution freigelassen zu werden, so ein Sprecher des Clark County Detention Centers. Für Donnerstag ist ein Gerichtstermin angesetzt. Bisher ist nicht ganz klar, was genau vorgefallen ist. Der Polizei liegt wohl lediglich der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen ein bisher unbekanntes mutmaßliches Opfer vor.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Nathan wegen eines Vorwurfs der Strangulation festgenommen wird. Bereits vor zwei Jahren soll der Ex von Realitystar Jenelle Evans (33) in einen Konflikt mit seiner Schwester Heather geraten sein und sie ebenfalls gewürgt haben. "Er hat versucht, mich zu töten, seine eigene Schwester", erzählte Heather dem Magazin zu dem Zeitpunkt. Laut ihrer Aussage habe Nathan die Abwesenheit ihres Ehemannes genutzt, um unter Alkoholeinfluss auf sie loszugehen: "Er sagte zu mir: 'Nun, du weißt, wer nicht hier ist, um dich zu beschützen.' [...] Er kam durch die Küche und fing an, das zu tun, was er mit allen Frauen macht: Er fing an, mich zu würgen." Trotz der Anschuldigung wurde die Anklage zunächst fallengelassen, weil das Opfer nicht mit der Polizei kooperierte. Später wurde der ehemalige Marine aber doch von einem Veteranengericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Nathans Liste an Verstößen ist allerdings noch viel länger – immer wieder scheint der US-Amerikaner mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Unter anderem deshalb zerbrach seine Beziehung zu Jenelle im Jahr 2015. Die heute 33-Jährige erklärte damals gegenüber HollywoodLife, dass sie die Beziehung bewusst nach mehreren Eskapaden beendet habe. Das einzige, was die beiden heute noch zu verbinden scheint, ist der gemeinsame Sohn. Dass er sich auch als Vater nicht immer vorbildlich verhielt, sei Nathan bewusst, wie er 2023 in einem TikTok-Live zugab. Obwohl er von einem Fan für seine Erziehung gelobt wurde, erklärte er, dass er "im Moment ein beschissener Vater" sei.

Instagram / nathanj.griffith Realitystar Nathan Griffith mit seinem Sohn, August 2021

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans im Dezember 2024