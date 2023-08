"Make Love, Fake Love": Gerda Lewis wird es nicht sein!

Gerda Lewis (30) spricht Klartext! Nachdem die erste Staffel von Make Love, Fake Love so erfolgreich gewesen war, wurde schnell eine weitere angekündigt. Damit begannen die Spekulationen, wer die Nachfolgerin von Yeliz Koc (29) sein könnte. Im Gespräch war auch Influencerin Gerda Lewis, die seit einiger Zeit Single ist. Doch die Beauty nahm den Spekulationen jetzt endgültig den Wind aus den Segeln: Gerda wird nicht an der Datingshow teilnehmen.

"Für alle, die das denken oder dachten: Nein, ich bin es nicht", schreibt die einstige Bachelorette auf Instagram. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Die Blondine verneinte ihren Auftritt dort zwar, aber heizt im selben Atemzug die Spekulationen weiter an: "Ich weiß aber, wer es wird." Ob sich die Produktion letztendlich vielleicht doch für Antonia Hemmer (23) entschied? Sie wird nämlich auch als Kandidatin gehandelt.

Eigentlich erfüllt die ehemalige GNTM-Kandidatin alle Voraussetzungen, um als Nachfolgerin von Yeliz im TV nach der großen Liebe zu suchen. Anfang des Jahres hatte sie noch einen Mann kennengelernt – dieser fing jedoch etwas mit ihrer Freundin an. Seitdem ist sie offiziell Single – die Freundschaft beendete sie ebenfalls.

Influencerin Gerda Lewis

Gerda Lewis, Influencerin

Gerda Lewis, Influencerin

