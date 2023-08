Stört es Simone Ballack, dass ihr Neuer bald Vater wird?

Simone Ballack (47) ist wieder total verliebt! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die Ex-Frau von Michael Ballack (46) und ihr zweiter Mann Andreas Mecky nach vier gemeinsamen Ehejahren getrennt haben. Kurz darauf überraschte die TV-Persönlichkeit allerdings mit positiven Neuigkeiten: Sie ist wieder frisch verliebt – und zwar in den Hotel-Millionär Heiko Grote. Dieser erwartet mit seiner Noch-Ehefrau aktuell Zwillinge. Für Simone ist das kein Problem – sie liebt ihren Heiko, egal was vorher war!

"Wir sind frisch verliebt und glücklich", erzählt die Beauty im Interview mit Bunte. Für die nächste Zeit haben die Turteltauben auch schon Pläne: "Heiko und ich gehen unsere Beziehung jetzt Schritt für Schritt an und als Nächstes werden sich erst mal unsere Kinder gegenseitig kennenlernen." Der Unternehmer wird jedoch bald noch einmal Vater werden, doch das sieht Simone gelassen: "Er bekommt Zwillinge mit seiner Ex. Ist doch nicht schlimm." Das habe schließlich nichts mit ihr zu tun. Sie habe ihren neuen Freund so kennengelernt.

Die Beziehung der beiden sorgt aktuell für Schlagzeilen. Heiko glaubt, den Grund dafür zu kennen: "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt. So was kannte ich bisher nicht. Denn ich bin noch verheiratet und Simone auch." Aus Respekt vor den früheren Partnern habe er sich die Bekanntgabe der Beziehung mit Simone anders gewünscht.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack im Juli 2023

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack mit ihrem Sohn Louis

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de