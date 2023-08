"Herz ist gebrochen": Maude Apatow trauert um Angus Cloud

Der Schmerz ist ihr sichtlich anzumerken. In den vergangenen Tagen erschütterten tragische Nachrichten die Film- und TV-Welt: Serienstar Angus Cloud (✝25) wird viel zu früh aus dem Leben gerissen. Der Schauspieler ist mit nur 25 Jahren verstorben und hinterlässt eine große Lücke im Leben seiner Fans, Familie und Co-Stars. Maude Apatow (25) lernte Angus am Euphoria-Set kennen: In einem emotionalen Statement nimmt sie Abschied von ihrem geliebten Freund.

"Angus war der lustigste Mensch überhaupt", schreibt sie zunächst auf Instagram zu mehreren Schnappschüssen der beiden. "Ich war immer aufgeregt, wenn ich auf dem Drehplan sah, dass wir zusammen arbeiten würden, weil ich wusste, dass wir den besten Tag haben würden." Maude, die für die Erfolgsserie viele gemeinsame Szenen mit dem Kalifornier drehte, fährt fort: "Mein Herz ist gebrochen. Angus, dich kennenzulernen und mit dir zu arbeiten, war eine der größten Freuden und ein Segen in meinem Leben."

In der HBO-Erfolgsserie spielten Maude und Angus ein Liebespaar – und auch hinter den Kulissen kam die Schauspielerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. In einem Interview mit Entertainment Weekly aus dem Jahr 2022 hatte die 25-Jährige gesagt: "Er ist ein großartiger Schauspieler und wir haben einfach so viel Spaß bei der gemeinsamen Arbeit. [...]. Er ist einfach ein toller Drehpartner. Er ist so präsent und talentiert."

Anzeige

Instagram / maudeapatow Angus Cloud und Maude Apatow, "Euphoria"-Stars

Anzeige

Getty Images Maude Apatow, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / maudeapatow Angus Cloud, Serienstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de