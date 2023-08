Reiner Zufall: So kam Angus Cloud an seine "Euphoria"-Rolle

Angus Cloud strebte nie eine Karriere vor der Kamera an. Seine Rolle des Fezco "Fez" O'Neill in der HBO-Serie Euphoria verhalf dem Schauspieler zum Mega-Erfolg. Vor wenigen Stunden machen dann jedoch traurige Nachrichten die Runde: Der Jungstar verstirbt mit gerade einmal 25 Jahren. Dabei wurde dem gebürtigen Kalifornier eine vielversprechende Schauspiel-Karriere vorhergesagt. Und das, obwohl Angus seine Rolle in der US-Erfolgsserie ganz zufällig bekam.

Bevor er seinen ersten großen Schauspiel-Job an Land zog, sah sein Leben ganz anders aus. Wie Mirror berichtet, hatte er nie geplant, einmal selbst vor die Kamera zu treten. Für seine Rolle in "Euphoria", welche ihm schlussendlich seinen Durchbruch ermöglichte, sprach Angus nicht etwa aus freien Stücken vor. Ganz im Gegenteil: Während er noch in einem Restaurant gearbeitet hatte, wurde er buchstäblich auf der Straße von einem Talent-Scout entdeckt. "Ich war verwirrt und wollte ihr meine Telefonnummer nicht geben. Ich dachte, es sei ein Betrug", erzählte er GQ im Jahr 2019.

Erst im vergangenen Jahr sprach Angus mit dem Magazin The Face über sein Leben als Prominenter – und wie dieses ihm zusetze. Auf die Frage, ob er einfach nur "normal" sein wolle, stimmte der Schauspieler zu und sagte, dass er es nicht möge, "etwas Besonderes zu sein". "Ich mag die Berühmtheit nicht, um ehrlich zu sein", gab er zu.

Sky Atlantic Angus Cloud in der Serie "Euphoria"

Getty Images Angus Cloud im Februar 2023

Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

