"Breaking Bad"-Star Mark Margolis verstirbt mit 83 Jahren

Ein trauriger Tag für die Film- und Serienwelt. Mit seinen Rollen in "Scarface" und der US-Serie "Breaking Bad" hatte Mark Margolis weltweit Bekanntheit erlangt. Inzwischen blickt der Schauspieler auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück: So wurde er erst im Jahr 2012 als bester Gastdarsteller einer Dramaserie für einen Primetime-Emmy nominiert. Jetzt erreichen traurige Nachrichten seine Fans: Mark ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Wie sein Sohn gegenüber Daily Mail verlauten lässt, habe der Schauspieler vor seinem Tod an einer kurzen Krankheit gelitten. Im Beisein seiner Frau und seines Sohnes habe Mark seine letzten Atemzüge getätigt, bevor er dann in einem New Yorker Krankenhaus verstorben war. Sein Manager Robert Kolker erweist dem Verstorbenen Tribut: "Er war einmalig. Wir werden seinesgleichen nicht wiedersehen. Er war ein geschätzter Klient und ein lebenslanger Freund. Ich war froh, ihn gekannt zu haben." Nachdem Mark einen Großteil seines Lebens in der Öffentlichkeit verbracht hatte, plane seine Familie nun jedoch eine private Gedenkfeier und Beerdigung.

Der Emmy-nominierte Schauspieler war sowohl in TV- und Filmproduktionen, sowie auch auf der Bühne zu sehen. Am bekanntesten war er dennoch wohl für seine Rolle des Hector "Tio" Salamanca, eines ehemaligen Drogenbosses, den er in der beliebten AMC-Serie "Breaking Bad" verkörperte.

Anzeige

Getty Images Mark Margolis, "Scarface"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Mark Margolis, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mark Margolis, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de