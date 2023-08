Fremdgehdrama: Natalie Portman ist ohne Ehering unterwegs

Sie hat den Klunker abgelegt! Nach außen schien Natalie Portmans (42) Ehe mit dem Franzosen Benjamin Millepied (46) für viele Fans nahezu perfekt. Zwei gemeinsame Kinder machten die Schauspielerin und den Tanzlehrer zu einer kleinen Familie. Doch vor wenigen Monaten dann der Schock: Er soll die "Black Swan"-Darstellerin betrogen haben. Insider meinen, dass sie um ihre Beziehung kämpfen wollen. Ihren Ehering legte Natalie nun aber trotzdem ab!

Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Die 42-Jährige war superstylish in Sydney, Australien unterwegs. Natalie flog nach Down Under, um eine Frauenfußballmannschaft aus Los Angeles zu unterstützen. Zu dem Event trug sie eine Bluejeans, ein weißes Hemd und schmiss einen grauen Blazer drüber. An diesem Tag fehlte jedoch ihr Ehering am Finger. Ob sie ihn endgültig abgelegt hat oder einfach nur sporadisch trägt, ist nicht bekannt.

Das Paar äußerte sich bisher auch nicht zu den Affärengerüchten. Hin und wieder plaudern jedoch Quellen aus, wie es um die Ehe von Natalie und dem Vater ihrer Kinder steht. Benjamin soll demnach alles tun, um die Beziehung zu retten. Dabei hat aber vor allem die Beauty das Sagen, wie Page Six berichtet: "Es wird offensichtlich Bedingungen geben, und anscheinend ist er mit allen Regeln einverstanden, die sie will."

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman im Mai 2023

Getty Images Natalie Portman bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

