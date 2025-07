Natalie Portman bezeichnet sich selbst als "Soccer-Mum"

Natalie Portman (44), die bekannte Schauspielerin und engagierte Mutter, lebt mit ihren zwei Kindern in Paris. Aleph (14) und Amalia (8) stammen aus ihrer elfjährigen Ehe mit Benjamin Millepied (48), von dem sie sich im Februar 2024 scheiden ließ. Besonders mit ihrem Sohn teilt die "Black Swan"-Darstellerin die Leidenschaft für Fußball. Aleph ist nicht nur ein begeisterter Spieler, sondern auch Fan des Angel City FC – eines Frauenfußball-Teams, das Natalie selbst mitgegründet hat. "Ich gehe definitiv zu vielen Spielen der Mannschaft und bringe meinen Sohn zu seinen Fußballtrainings. Ich bin definitiv eine Soccer-Mum", verriet sie People Magazine.

Neben ihrer Begeisterung für den Sport ist Natalie auch darum bemüht, ihren Kindern wichtige Werte wie Gleichberechtigung zu vermitteln. Eine persönliche Erfahrung sorgte dabei für Frustration: Während sie zur Geburt ihrer Tochter feministische Kinderbücher geschenkt bekam, blieb entsprechendes Material bei der Geburt ihres Sohnes aus. Diese Ungleichbehandlung inspirierte sie dazu, das Buch "Natalie Portman's Fables" zu schreiben – eine Sammlung von Erzählungen, die auch Jungen Werte wie Gleichberechtigung näherbringen soll. In einem Schreiben auf ihrer Webseite erklärte sie dazu: "Es fühlte sich falsch an, dass Jungen normale Geschichten über Raupen und sprechende Zahlen lesen dürfen, während Mädchen mit ernster, gesellschaftsbewusster Literatur konfrontiert werden."

In ihrer Erziehung bevorzugt Natalie den französischen Stil, der großen Wert auf gute Manieren und Etikette legt – etwas, das ihren Kindern durch das Leben in Paris besonders vermittelt wird. Ihr Wunsch, die Welt für kommende Generationen fairer und gerechter zu gestalten, spiegelt sich in vielen Bereichen ihres Lebens wider. Die Schauspielerin achtet darauf, dass ihre Kinder lernen, Frauen zu unterstützen und sich für Gleichberechtigung einzusetzen. "Es ist das Beste, zu sehen, wie er und seine Freunde für unsere Spielerinnen jubeln. Es gibt mir eine Gänsehaut, über die Möglichkeiten nachzudenken, die diese Vorbilder den Kindern in ihrer Welt eröffnen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman beim Cannes Filmfestival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman bei der "Fountain of Youth"-Premiere im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025