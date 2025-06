Frisch verliebt: Natalie Portman und Tanguy turteln in Paris

Natalie Portman (44) und ihr neuer Partner Tanguy Destable zeigten sich in Paris in inniger Zweisamkeit. Die Schauspielerin wurde gemeinsam mit dem französischen Musiker, auch bekannt als Tepr, am Bahnhof Gare Montparnasse gesichtet. Fotos, die unter anderem People vorliegen, zeigen die beiden Hand in Hand beim Schlendern durch die Hallen, während sie auf ihre Weiterreise warteten. Natalie trug einen lässigen Look aus weißem Top, Jeansrock und schwarzer Jacke. Besonders bemerkenswert: Tanguys Jacke zeigte das Logo von Angel City FC, dem von Natalie mitgegründeten Fußballteam in Los Angeles.

Die neue Beziehung der "Léon – Der Profi"-Darstellerin wurde erstmals im März dieses Jahres bekannt, nachdem französische Medien die beiden zusammen gesehen hatten. Zuvor hatte Natalie Anfang 2024 ihre Scheidung von Benjamin Millepied (48) abgeschlossen, mit dem sie zwei Kinder, Aleph (13) und Amalia (8), teilt. Die Ehe des Paares hatte im Jahr 2012 begonnen und war nach einer stillen Trennung 2023 zu Ende gegangen. Während Natalie nach ihrer Scheidung für kurze Zeit mit Paul Mescal (29) in Verbindung gebracht wurde – ein Gerücht, das jedoch schnell als Freundschaft deklariert wurde –, hat auch Benjamin mittlerweile eine neue Partnerin gefunden.

Seit ihrem Umzug nach Frankreich im Jahr 2014 fühlt sich Natalie in ihrer Wahlheimat sichtlich wohl. In einem Interview mit Net-a-Porter erklärte sie kürzlich, dass sie die französische Diskretion sehr schätze – sie und ihre Familie genießen in der französischen Metropole deutlich mehr Privatsphäre als in den USA. Auch Tanguy scheint mit seinem neuen Glück aufzugehen. Der Musiker, der mit der französischen Schauspielerin Louise Bourgoin zwei Kinder hat und ebenfalls geschieden ist, verbringt sichtlich gerne Zeit mit der US-amerikanischen Schauspielerin.

Getty Images Natalie Portman beim Cannes Filmfestival 2025

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei einem Event im Oktober 2021

