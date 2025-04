Natalie Portman legt ersten Auftritt mit ihren Kindern hin

Überraschender Auftritt in Paris: Natalie Portman (43) wurde erstmals von ihren beiden Kindern ins Rampenlicht begleitet. Beim Nachhaltigkeitsgipfel "ChangeNOW" im geschichtsträchtigen Grand Palais erschien die Schauspielerin und zeigte sich dabei mit Sohn Aleph, 13 Jahre alt, und Tochter Amalia, 8 Jahre alt. Damit gewährte Natalie Portman bei dieser Gelegenheit etwas, das sie sonst meidet: Einblicke in ihr privates Familienleben, denn bisher hatte sie ihre Kinder nicht zu öffentlichen Terminen mitgebracht. Begleitet wurde die engagierte Mutter zudem von dem indisch-britischen Aktivisten Satish Kumar. Die kleine Familie wurde vor und nach der Podiumsdiskussion im Publikum gesichtet und zog die Blicke auf sich.

Der Auftritt von Natalie Portman mit ihren Kindern erfolgte nur wenige Monate nach ihrer Scheidung von Benjamin Millepied (47). Die Ehe mit dem französischen Choreografen, der 2010 während der Dreharbeiten zu "Black Swan" ihren Weg kreuzte, endete im Februar 2024 nach zwölf Jahren. Sohn Aleph wurde im Juli 2011 geboren, Tochter Amalia kam im Februar 2017 auf die Welt. Erst Anfang März war Natalie Portman gemeinsam mit ihrer Mutter Shelley Stevens auf der Dior-Show der Pariser Fashion Week aufgetaucht. Medienberichten zufolge gibt es zudem Gerüchte um eine neue Liebe: Das Magazin Voici spekulierte im März, die Schauspielerin könne mit dem französischen Techno-Produzenten Tanguy Destable, in Musikerkreisen als Tepr bekannt, liiert sein.

Die "Thor"-Darstellerin sprach schon vor ihrem öffentlichen Familienauftritt darüber, wie sehr ihr das Muttersein am Herzen liegt. In einem kürzlich geführten Interview zeigte sie sich dankbar, ihre Kinder aufwachsen zu sehen, und berichtete davon, wie sehr neue Freundschaften mit Eltern und deren Kindern für sie an Bedeutung gewonnen haben. Trotz des Endes ihrer Ehe, das laut Berichten von einer Affäre ihres Mannes überschattet wurde, ist Natalies Fokus klar: Das Wohl ihrer Kinder steht an erster Stelle und sie wünscht sich für Aleph und Amalia ein stabiles und liebevolles Umfeld. Natalie setzt sich privat wie auch öffentlich für ein geerdetes und bewusstes Leben ein – Werte, die sie offenbar versucht, auch ihrer Familie zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Januar 2015

Anzeige Anzeige