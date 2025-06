Jenna Ortega und Natalie Portman teilen gleiches Schicksal

Jenna Ortega (22) und Natalie Portman (43) haben eine besondere Verbindung zueinander aufgebaut. Die beiden Schauspielerinnen, die gemeinsam im kommenden Thriller "The Gallerist" zu sehen sein werden, entdeckten Parallelen in ihren Erfahrungen als ehemalige Kinderstars. In einem Interview mit Harper’s Bazaar öffnete sich Jenna über ihre Gespräche mit Natalie: "Es ist wirklich nervig, weil man das Gefühl hat, nicht ernst genommen zu werden", schilderte die 22-Jährige. Besonders störend sei für sie das Schulmädchen-Image, das sie als patronisierend empfinde. Natalie pflichtete bei und erklärte, dass sie, obwohl sie mittlerweile 43 Jahre alt ist, manchmal immer noch wie ein Kind behandelt werde.

Jenna, die durch die Unterstützung von Natalie sowie Natasha Lyonne (46) und Winona Ryder (53) eine große Bereicherung in ihrem Leben wahrnimmt, spricht von einer tiefen Verbundenheit mit den anderen Schauspielerinnen. "Es hat so gutgetan, mit ihnen zu sprechen... Sie haben Hollywood in einer dunkleren Zeit erlebt", teilte sie mit. Die Gemeinsamkeiten ihrer frühen Karrieren hätten sie geprägt, wie die Wednesday-Darstellerin weiter erklärte: "Wir haben alle diese abgeklärte Art an uns, die wir nicht hätten, wenn wir nicht so früh angefangen hätten und so viele brutale Realisierungen und Erfahrungen gemacht hätten."

Natalie, die zwei Kinder hat und damals mit "Léon – Der Profi" ihren großen Durchbruch in Hollywood feierte, sprach außerdem über die Herausforderungen, mit denen Kinderstars konfrontiert werden. Sie erklärte: "Kinderstars entwickeln oft eine ernste Persönlichkeit, da sie sonst für immer wie Kinder behandelt werden." Für Natalie und Jenna, für die der plötzliche Ruhm durch die Serie "Wednesday" zunächst überwältigend war, scheint es ein wichtiger Schritt gewesen zu sein, auch hinter den Kulissen ein Verständnis füreinander aufzubauen. Beide scheinen Trost darin zu finden, dass sie trotz aller Hindernisse ihren Weg in der Branche fortsetzen konnten.

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

