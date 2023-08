Für Charity: Elon Musk will gegen Mark Zuckerberg kämpfen!

Treffen diese beiden Milliardäre etwa bald tatsächlich im Ring aufeinander? Seit vergangenem Jahr ist Elon Musk (52) der neue Inhaber von Twitter, das er vor einigen Wochen in X umbenannte. Schon seit seiner Übernahme feuert Elon Musik immer wieder gegen seinen Facebook-Konkurrenten Mark Zuckerberg (39). Jetzt wollen die beiden Social-Media-Giganten ihre Streitigkeiten wohl ein für alle Mal klären: und zwar bei einem Zweikampf!

Bereits vergangenen Monat deutete der Tesla-Chef auf X (Twitter) an, dass er "bereit für einen Käfigkampf" mit Mark sei. Dieser antwortete darauf sogar und fragte nach einem Austragungsort. Was erst wie ein Scherz wirkte, scheint nun Realität zu werden. "Der Kampf Zuckerberg vs. Musk wird live auf X gestreamt. Alle Erlöse gehen an wohltätige Organisationen für Veteranen", gibt Elon bekannt und fügt motiviert hinzu: "Ich hebe den ganzen Tag Gewichte, um mich auf den Kampf vorzubereiten." Wann und wo die zwei Männer in den Ring steigen werden, gibt der Milliardär aber nicht preis.

Wer bei dem Kampf wohl als Sieger nach Hause gehen wird? Immerhin hat Mark schon reichlich Erfahrung im Ring. Auf Instagram gibt er immer wieder Einblicke in sein Jiu-Jitsu-Training. Im Mai dieses Jahres nahm der dreifache Vater sogar an seinem ersten Wettkampf teil, bei dem er zwei Medaillen gewann.

Anzeige

Getty Images Elon Musk im September 2020

Anzeige

Getty Images Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens facebook

Anzeige

Instagram / zuck Mark Zuckerberg bei einem Jiu-Jitsu-Wettkampf im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de