Elon Musk kündigt die Umbenennung von Twitter in X an!

Elon Musk (52) schießt den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes ab! Im vergangenen Oktober hatte der Tesla-Chef für umgerechnet über 40 Milliarden Euro die Social-Media-Plattform Twitter aufgekauft. Seither geht es im Unternehmen turbulent zu. Zuletzt hatte der Multimilliardär etwa die Hälfte der Belegschaft des Kurznachrichtendienstes entlassen. Doch damit nicht genug: Jetzt nimmt Elon eine weitere Änderung an der Plattform vor!

Elon bestätigte via Twitter, dass sich der Name des Unternehmens ab Sonntag in X ändert. "www.X.com führt jetzt auf www.twitter.com. Das vorläufige X-Logo wird im Laufe des Tages live geschaltet", erklärte er auf der Plattform, bevor er das neue Firmenzeichen in einem kurzen Video vorstellte. In einem weiteren Tweet verriet er außerdem: "Und bald werden wir uns von der Marke Twitter und allmählich auch von allen Vögeln verabschieden."

Und das, obwohl der 52-Jährige erst im Mai berichtet hatte, dass er im Unternehmen kürzertreten wolle: "Ich freue mich, verkünden zu können, dass ich einen neuen CEO für Twitter eingestellt habe." Damit gab der zehnfache Vater freiwillig seine Position als Chef des Unternehmens auf. "Meine Rolle wird sich in die eines Vorstandsvorsitzenden und CTOs verwandeln, der die Bereiche Produkt, Software und Sysops beaufsichtigt", fügte er hinzu.

