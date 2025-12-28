Dieser Actionthriller ist Stephen Kings heimlicher Favorit

Stephen King (78) sorgt mit einer unerwarteten Beichte für Gesprächsstoff: Der Meister des Horrors hat beim British Film Institute seine persönliche Lieblingsfilm-Liste geteilt – und an der Spitze steht ausgerechnet ein Actionthriller. Nicht "Shining", nicht "Carrie", sondern "Atemlos vor Angst" begeistert ihn am meisten. Die Enthüllung machte Stephen über die BFI-Liste publik, nachdem er zuvor auf X, wo er oft Filme kommentierte, regelmäßig Horrorwerke lobte. Der Zeitpunkt passt: Während viele Fans an Weihnachten Streamingtipps suchen, legt der Bestsellerautor seinen Favoriten nach, der hierzulande schwer aufzutreiben ist. Und wem erweist er mit seinem Werk Anerkennung? Mit Worten und einer deutlichen Botschaft an alle, die den französischen Klassiker favorisieren.



In seiner Top-8, die er dem BFI übermittelte, finden sich zwar reichlich Gänsehaut-Klassiker wie "Der Fluch des Dämonen", "Das Dorf der Verdammten" und "Das Grauen". Doch Stephens Nummer eins ist William Friedkins (†87) "Atemlos vor Angst", die 1977er Neuverfilmung des Stoffes, der schon Henri-Georges Clouzots "Lohn der Angst" berühmt machte. "Manche mögen behaupten, dass der Clouzot-Film besser ist, aber ich bin da anderer Meinung", schreibt Stephen in der Liste. William, der 2023 verstarb, bestand stets darauf, dass sein Film keine simple Kopie, sondern eine eigenständige Adaption des Romans von Georges Arnaud sei. Die Geschichte: Vier Männer, darunter Roy Scheider, müssen zwei Lastwagen voller Dynamit durch den südamerikanischen Dschungel lotsen, jede Bodenwelle eine Gefahr. Herzstück ist eine Szene auf einer morsch wackelnden Brücke, die William später als perfektesten Ausdruck seiner Vision bezeichnete. "Ich liebe den Film", sagte er zu Yahoo! Entertainment, "es ist der einzige Film, an dem ich keine einzige Einstellung ändern würde". Trotz künstlerischer Klasse floppte "Atemlos vor Angst" an der Kasse – der missverständliche Originaltitel "Sorcerer" und der zeitgleiche Start von "Star Wars" gelten als Stolpersteine. In Deutschland ist der Thriller bis heute selten zu finden, weder im Stream noch auf Disc.

Für Fans, die Stephen vor allem als Horror-Ikone kennen, zeigt die Liste eine private Seite des Autors: Er schaut querbeet, schwärmt aber für kompromisslose Spannung. Freunde berichten seit Jahren, dass der Schriftsteller leidenschaftlich über Filme fachsimpelt, zu Hause Marathonabende liebt und seine Begeisterung gern teilt. So kaufte er für einen anderen Lieblingsschocker einst Hunderten von Menschen Kinotickets, um sie ins Kino zu schicken. Privat hält sich King gerne mit seiner Familie zurück, sucht aber in Interviews regelmäßig den direkten Draht zum Publikum, wenn es um Popkultur geht. Seine Vorliebe für "Atemlos vor Angst" passt dazu: Es ist weniger eine Nostalgieentscheidung als ein Hinweis darauf, was ihn abseits von Gruselmärchen berührt: Nämlich nervenzerfetzende Geschichten über Menschen, die zusammenhalten müssen, wenn alles auf dem Spiel steht.

Anzeige Anzeige

Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images William Friedkin, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen King, Autor