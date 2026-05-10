"Der Teufel trägt Prada 2" knackt goldene 2-Milliarden-Marke

Der Teufel trägt Prada 2 ist ein riesiger Erfolg für Disney. Die Fortsetzung des Klassikers hat jetzt offiziell weltweit die 2-Milliarden-Dollar-Marke geknackt – umgerechnet sind das etwa 1,7 Milliarden Euro. Bereits in den ersten zwei Wochen festigte die Komödie ihre Position an der Spitze der Kinocharts. Damit ist der Mäusekonzern die erste Filmproduktionsfirma, die dieses große Ziel erreicht. Allerdings konnte Disney 2026 bereits mehrere Erfolge im Kino verzeichnen. Der Animationsfilm "Hoppers" spielte insgesamt 307 Millionen Euro ein, gefolgt von dem Horrorfilm "Send Help", der bei etwa 80 Millionen Euro rausging.

In Deutschland klingelten bei "Der Teufel trägt Prada 2" ebenfalls die Kinokassen. Insgesamt machte der Film hierzulande einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro. Ein Hauptgrund für den Erfolg könnte die Nostalgie sein, die mit der Geschichte einhergeht. Genau 20 Jahre nach dem ersten Teil kommt der Cast um Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) zurück. Protagonistin Andy Sachs, gespielt von Anne, ist zwei Jahrzehnte nach ihrer Stelle als Assistentin bei dem Magazin "Runway" eine erfolgreiche Reporterin. Nachdem sie dann aber plötzlich per SMS entlassen wird, bekommt sie durch Glück bei ihrer ehemaligen, tyrannischen Chefin Miranda Priestly, Meryls Paraderolle, eine neue Chance. Und plötzlich trifft sie auf alte Bekannte und findet sich mitten in einem Déjà-vu wieder.

Da "Der Teufel trägt Prada 2" so große Erfolge feiert und bei seinen Fans so gut ankommt, stellt sich schon jetzt die Frage, ob es einen dritten Teil geben wird. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen, ob ein weiterer Film in Planung ist. Laut Entertainment Weekly steht der ganze Cast hinter der Idee. "Ich hoffe, sie warten nicht 20 Jahre!", betonte Meryl laut dem Branchenmagazin. Und Stanley meinte mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube nicht, dass wir das in 20 Jahren machen können. Wir müssen das früher tun, weil ich sonst tot bin." Emily würde vor allem gerne mit den 65-Jährigen zusammenarbeiten. Lediglich Anne hielt sich zurück und wollte zunächst die Einspielergebnisse abwarten – die dürften jetzt aber ein eindeutiges Bild zeichnen.

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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IMAGO / Independent Photo Agency Int. Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"