Polizeieinsatz: Fremde Frau fuhr wohl über Monty Lopez' Fuß

Der Vater von Addison Rae (25) hat wieder Ärger mit der Polizei. Am 7. April wurde die Polizei am Abend zum Haus von Monty Lopez (50) gerufen, wie TMZ berichtet. Dieser erzählte den Beamten, er habe während einer Runde mit Freunden gesehen, wie eine fremde Frau in seinen Golfwagen vor der Tür sprang. Er habe sofort reagiert und versucht, die Unbekannte davon abzuhalten, rückwärts mit dem Gefährt davonzufahren – der Golfwagen sei zu schnell. Sie hörte aber offenbar nicht auf den Vater der Sängerin und fuhr trotzdem los. Dabei sei sie nicht nur in Montys Auto gekracht, sondern sei auch über seinen Fuß gefahren.

Die Polizei notierte den Vorfall als Fahrerflucht, denn nach dem Zusammenstoß sei die Frau laut Monty geflüchtet. Schwer verletzt war der US-Amerikaner nicht, aber er wolle ein Video der Aktion an seine Versicherung und seinen Anwalt weitergeben. Ob es zu einer Anzeige kommen wird, ist nicht bekannt. Damit kommt Monty aber nur wenige Wochen nach seinem eigenen Gesetzesverstoß erneut in Kontakt mit der Polizei. Erst im April wurde er aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verhaftet. Er soll nicht nur in Besitz von Marihuana gewesen sein, sondern dieses auch verkauft haben, was im US-Bundesstaat Louisiana strafrechtlich verfolgt wird.

Das war aber längst nicht das erste Mal, dass Monty rechtliche Probleme bekommt. Im Februar dieses Jahres wurde er ebenfalls festgenommen, diesmal aufgrund von Exhibitionismus in der Öffentlichkeit. Der Vorfall soll sich bereits im August 2024 ereignet haben, aber jetzt rechtlich belangt werden. Nur zwei Monate später kam es zu seinem weiteren Polizeieinsatz. Allerdings sind die Umstände dabei bis heute nicht ganz klar. Laut TMZ seien die Beamten aufgrund eines "psychischen Notfalls" zum Haus des 50-Jährigen gerufen worden. Die Situation konnte wohl diskret und in Ruhe im Inneren geklärt werden.

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Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

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Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

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