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Prinzessin Kate
Royaler Honig: Die Middleton-Geschwister sind Hobby-Imker

Royaler Honig: Die Middleton-Geschwister sind Hobby-Imker

- Yasmin Keller
Lesezeit: 2 min

Obwohl Kate (44), Pippa (42) und James Middleton (39) alle drei ihren eigenen Honig vermarkten, betont James, dass zwischen den Geschwistern keinerlei Konkurrenz herrsche. Im Gegenteil: Der Unternehmer erklärte gegenüber dem britischen Magazin Hello!, dass die drei Geschwister ihre gemeinsame Leidenschaft für die Imkerei in gegenseitiger Unterstützung ausleben. "Innerhalb der Familie tauschen wir oft Honiggläser untereinander aus", verriet er. "Es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Honigsorten und der Honig im Geschmack in den verschiedenen Regionen sind."

Als das Magazin konkret nach einer möglichen Rivalität zwischen den Geschwistern fragte, war James' Antwort eindeutig. "Überhaupt nicht", stellte er klar. "In der Imkergemeinschaft geht es darum, Ratschläge und Erfahrungen auszutauschen, denn kein Jahr gleicht dem anderen. Es geht also um Wissensaustausch. Ich würde nicht sagen, dass es da irgendeine Rivalität gibt." Jedes der drei Geschwister vertreibt dabei seinen Honig unter einem eigenen Namen: James seinen Buckleberry-Honig, Prinzessin Kate ihren Sandringham-Honig und Pippa ihren Kintbury-Honig.

Die Middleton-Geschwister sind mit dem Thema Imkerei offenbar schon seit Längerem eng verbunden. James ist der Jüngste der drei und hat sich neben seiner Tätigkeit als Unternehmer immer wieder als leidenschaftlicher Naturfan einen Namen gemacht. Seine älteste Schwester Kate ist seit ihrer Heirat mit Prinz William (43) im Jahr 2011 Mitglied der britischen Königsfamilie und Mutter von drei Kindern. Pippa, die Mittlere der Geschwister, ist mit dem Unternehmer James Matthews verheiratet und ebenfalls dreifache Mutter.

Collage: Prinzessin Kate und James Middleton
Collage: Getty Images
Collage: Prinzessin Kate und James Middleton
Pippa Middleton und Prinzessin Kate
Getty Images
Pippa Middleton und Prinzessin Kate
Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder
Instagram / jmidy
Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder
Kauft ihr James Middletons Aussage ab, dass es null Rivalität unter den drei Imkern gibt?
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