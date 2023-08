"How I Met Your Mother"-Star Wayne Brady ist pansexuell!

Wayne Brady (51) gibt einen tiefen Einblick in sein Privatleben! Der US-Amerikaner ist in seiner Heimat vor allem als Comedian, Moderator und Sieger von The Masked Singer bekannt. International wurde der 51-Jährige der breiteren Masse vor allem durch seine Auftritte in How I Met Your Mother bekannt – in der Serie verkörperte er Barney Stinsons Bruder James. Nun macht der Hottie aber abseits seines Berufs auf sich aufmerksam: Wayne outet sich als pansexuell.

In einem langen Statement erklärte der Broadway-Darsteller gegenüber People: "Für mich bedeutet Pansexualität, dass ich mich zu jedem hingezogen fühlen kann, der sich als schwul, hetero, bi, transsexuell oder nicht-binär identifiziert!" Ihn sprechen Menschen demnach ganz unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung an – und das nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf seelischer Ebene.

Waynes bisherige Beziehungen, die der Öffentlichkeit bekannt sind, waren bis dato stets mit Frauen. Von 1993 bis 1995 war er mit seiner ersten Frau Diana Lasso zusammen. Auf die kurze Ehe folgte 1999 eine zweite. Mit Mandie Taketa bekam Wayne zudem eine Tochter, bevor sich die beiden 2007 scheiden ließen.

Getty Images Wayne Brady 2022

Getty Images Wayne Brady, Schauspieler und Comedian

Getty Images Wayne Brady und Mandie Taketa

