Nach zwei Kindern: Plant Wayne Brady jetzt eine Vasektomie?

Nach der Geburt seines zweiten Kindes denkt Wayne Brady (52) nun ernsthaft darüber nach, sich einer Vasektomie zu unterziehen. Das offenbarte der beliebte Moderator von "Let's Make a Deal" kürzlich bei "The Talk". Der Entertainer erklärte, dass es sich bei der Idee zunächst um einen "Running Gag" gehandelt habe, den er nun eventuell in die Realität umsetzen wolle – seine Tochter Maīle und seine Ex-Frau Mandie Taketa, die ebenfalls in der Sendung zu Gast waren, stimmten ihm zu. "Ich habe bereits zwei Kinder. Ich bin 52. Eigentlich sollte ich gleich nach der Show einen Termin vereinbaren", scherzte er und verdeutlichte so, dass er mit dem Kinderkriegen definitiv abgeschlossen hat.

Seine Überlegungen teilt Wayne einige Monate nach der Bekanntgabe, dass seine Ex-Freundin Tina ihren gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht hat, den kleinen Val Henry. Dies habe den Entertainer in eine unerwartete Vaterrolle gebracht. Gegenüber People betonte Wayne, dass er trotz der Überraschung ein verantwortungsvoller und liebevoller Vater für Val zu sein wolle: "Ich möchte, dass Val weiß, dass ich ihn genauso liebe wie Maīle. Ich möchte keinesfalls, dass Val mit dem Gedanken aufwächst, er müsse sich schämen und sagen: 'Oh, mein Vater wollte mich nicht.'"

Die Beziehung zwischen Wayne und seiner Ex-Frau Mandie ist trotz ihrer Trennung freundschaftlich. Mandie äußerte ihre Besorgnis um seine mentale Gesundheit, insbesondere da sie gerade zusammen einen Trauerfall in der Familie bewältigt hätten. Ihr gemeinsamer Weg, der auch Mandies neuen Ehemann Jason mit einschließt, zeigt eine moderne Konstellation der Patchwork-Familie – die für Wayne trotz aller Herausforderungen eine Quelle der Stärke und Inspiration ist. Maīle bekräftigte, dass ihr Vater jetzt einen Schritt weitergehen und sich um sich selbst kümmern solle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wayne Brady und Mandie Taketa

Anzeige Anzeige

Getty Images Wayne Brady im September 2019

Anzeige Anzeige