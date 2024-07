Wayne Brady hat heimlich mit seiner Ex einen Sohn bekommen!

Damit überrascht Wayne Brady (52) jetzt seine Fans: Still und heimlich ist der How I Met Your Mother-Star noch einmal Papa geworden – und zwar mit seiner Ex-Freundin Tina! Das gibt der Comedian in seiner neuen Reality-Serie "Wayne Brady: The Family Remix", in der er tiefe Einblicke in sein Privatleben teilt, zu: "Meine Familie ist alles für mich, aber es gibt einige Dinge, die ich noch nie jemandem außerhalb dieser unmittelbaren Familie erzählt habe. Ich habe zum Beispiel einen sechs Monate alten Sohn, von dem die Leute nichts wissen." Wayne verrät sogar den Namen seines Nachwuchses: Sein Söhnchen hört auf den Namen Val Henry.

Wayne und seine Ex-Freundin Tina hatten immer wieder On- und Off-Phasen während der Pandemie, wie er in dem Interview erklärt. Dann übernimmt seine Ex-Frau Mandie Taketa, mit der er sich trotz Trennung weiterhin gut versteht, die weitere Erzählung: "Tina und Wayne hatten sich vor einem Jahr getrennt. Dann starb seine Großmutter Val, also fuhren wir zur Beerdigung auf die Virgin Islands. Zwei Wochen später bekamen wir einen Anruf von Tina, dass sie mit Waynes Baby schwanger ist."

Die Nachricht über die Schwangerschaft hatte ihn zunächst schockiert. "Ein 51-jähriger Vater? Damit habe ich nicht gerechnet. War ich also glücklich? Nein. Denn ich stand unter Schock", erinnert sich der Comedian zurück. "Ich möchte nicht, dass Val mit dem Gedanken aufwächst, er solle sich schämen oder zurückblickt und sagt: 'Oh, mein Vater wollte mich nicht.' Denn ich möchte, dass er auf seine eigene Art und Weise weiß, dass ich ihn genauso liebe wie Maile [Seine Tochter mit seiner Ex-Frau]", erzählt er in einem Interview mit People.

