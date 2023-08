Überraschung: Dieses Team fliegt bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Für dieses Team ist nun Schluss! In der TV-Sendung Wettkampf in 4 Wänden kämpfen Zweierteams in einer Renovierungschallenge um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Auch in der aktuellen Folge muss am Ende ein Duo die Segel streichen, nachdem unter anderem die Gestaltung einer Küche auf dem Programm gestanden hatte. Bei der finalen Entscheidung kommt es zu einer Überraschung: Ausgerechnet die beiden Handwerker Julian und David müssen die Sendung verlassen!

Nachdem alle Teams ihre eigens renovierten Räume präsentiert haben, erhalten sie ihre Noten durch die Wertungsrichter. Das Team Rot um Nadja und Marcel kann auf ganzer Linie überzeugen und sahnt die bisher höchste Gesamtpunktzahl ab. Auch das Team Blau um Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) kann sich über Lob freuen. Ausgerechnet die beiden gelernten Handwerker Julian und David, die gemeinsam das Team Gelb bilden, können am Ende nicht genügend Punkte generieren – und müssen die Sendung verlassen. Juror Detlef Steves (54) rügt die beiden: "Was ist passiert? Ich bin echt sehr enttäuscht von euch."

Das Team um Peter und Yvonne machte in der aktuellen Folge vor allem mit seinem flirty Verhalten von sich reden. Obwohl sich die beiden bisher nicht öffentlich zu ihrer angeblichen Affäre bekannt haben, spricht deren Miteinander im Rahmen der TV-Show eine deutliche Sprache. Peter fasst seiner Teamkollegin sogar an den Po und erklärt: "Für mich ist das natürlich sehr schön, wenn ich ihr körperlich näher bin."

Anzeige

RTL Julian und David bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige

RTL Eva Brenner bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de