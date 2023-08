"Wettkampf in 4 Wänden": Peter Klein grapscht Yvonne an Po

Peter Klein (56) sucht die Nähe! Aktuell kämpfen der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41) in Wettkampf in 4 Wänden um den Sieg. In der Show geht es darum, in einer Folge einen Raum so schnell wie möglich zu renovieren. Doch bei Peter und Yvonne ist die Challenge für die Zuschauer eher nebensächlich. Den beiden wurde in der Vergangenheit eine Affäre nachgesagt, die auch zu Peters Ehe-Aus führte. Und in der aktuellen Folge sind die beiden ganz schön flirty unterwegs!

Auch in der dritten "Wettkampf in 4 Wänden"-Folge kommen sich Peter und Yvonne ganz schön nah. Als die Schauspielerin auf einer Leiter steht, hällt der Mechaniker sie fest – besser gesagt ihren Hintern. "Für mich ist das natürlich sehr schön, wenn ich ihr körperlich näher bin", schwärmte der 56-Jährige. Den Grapscher an ihren Allerwertesten fand Yvonne selbst nicht schlimm – im Gegenteil. "Mich stört das jetzt nicht, weil ich ihn ja mag [...] er darf das", erklärte die Blondine.

Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass Peter und Yvonne sich in der Show näher kommen. In der ersten Folge hatte Kandidatin Sandra Janina (23) behauptet, dass die beiden sogar schon zusammen duschten. "Ich gehe in den Container der Frauen und dann war da Yvonne drin und ich höre sie so stöhnen", hatte sie ihren Mitstreitern berichtet.

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Mai 2023

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Wie findet ihr es, dass Peter und Yvonne sich in der Show näher kommen?



