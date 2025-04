Serkan-Drama: Yvonne Woelke hat Mitleid mit Eva Benetatou

Yvonne Woelke (45) hat sich in ihrer Instagram-Story zu dem aktuellen Drama rund um Evanthia Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32) geäußert. Die Reality-TV-Darstellerin nahm dabei Eva in Schutz, die momentan aufgrund ihres Seitensprungs mit dem damals noch verheirateten Serkan massiver Kritik ausgesetzt ist. "Die Welle an Shit, die gerade auf Eva hereinbricht, tut mir leid", schrieb die Freundin von Peter Klein (58) und fügte hinzu: "Moralisch verwerflich hin oder her, aber wie jetzt eine Masse an Unbeteiligten auf sie draufhaut und sie allein zur Schuldigen gemacht wird, [ist nicht in Ordnung.]"

Außerdem kritisierte Yvonne, dass die öffentliche Kritik an Serkan deutlich geringer ausfällt als das, was sich Eva aktuell anhören muss. "Wieso ist der Aufschrei gegen den Mann immer kleiner?", fragte sie ihre Follower und machte zugleich darauf aufmerksam, dass "echte Menschen hinter den Geschichten stehen".

Erst kürzlich hatte Eva öffentlich gemacht, dass sie und Serkan einen intimen Moment miteinander teilten, während dieser noch mit seiner Ehefrau Samira (31) verheiratet war. Daraufhin sah sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin einer regelrechten Hasswelle ausgesetzt. Kommentare, die sie für den Seitensprung verantwortlich machen und ihr moralisches Verhalten scharf kritisieren, überschwemmen seitdem die sozialen Medien und kommen auch aus Reality-TV-Kreisen. In einem Statement erklärte Eva, dass es sich um einen unüberlegten, einmaligen Fehler gehandelt habe. Sie entschuldigte sich bei Samira, machte aber zugleich deutlich, dass die Verantwortung für das Ende der Ehe nicht allein bei ihr liege.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Köln

