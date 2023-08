Im Alter von 94 Jahren: Schauspielerin Margit Saad ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmbranche. Margit Saad war als junge Frau als Model entdeckt worden, womit sie sich ihr Studium finanziert hatte. Später durfte sie sich über erste Theaterauftritte freuen. Doch nicht nur auf den Bühnen war sie erfolgreich – die Mutter eines Sohnes stand während ihrer Karriere auch vor Filmkameras und führte Regie bei eigenen Filmen. Doch nun wurde bekannt: Margit ist verstorben.

Das erklärt nun ihr Sohn Pierre-Dominique Ponnelle, den sie mit dem ebenfalls bereits verstorbenen französischen Regisseur Jean-Pierre Ponnelle hat, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Margit sei bereits am Montag in München verstorben. Nähere Details zu den Umständen des Todes der "Hoppla, jetzt kommt Eddie"-Darstellerin nannte der berühmte Dirigent bisher nicht.

In den letzten Jahren war Margit nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. In einem Interview, das sie 1999 gab, bemängelte sie, was aus der Branche geworden war, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. "Leider geht es im Fernsehen heute nur noch um die Quote und nicht mehr um anspruchsvolle Filme", erklärte sie damals. Aus diesem Grund habe sie viele Projekte, die ihr angeboten wurden, ausgeschlagen.

Anzeige

Starpix / picturedesk.com Kathrin Ackermann und Margit Saad, 2018

Anzeige

United Archives GmbH Margit Saad, Schauspielerin

Anzeige

United Archives GmbH Margit Saad, Regisseurin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de