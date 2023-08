Laut Insider: Henning Baum hat seine Partnerin geheiratet!

Haben sie sich getraut? Henning Baum (50) hatte von 2010 bis 2014 als Kommissar Mick Brisgau in der Erfolgsserie "Der letzte Bulle" vor der Kamera gestanden. 2020 hatte der Schauspieler außerdem sein Gesangstalent bei The Masked Singer bewiesen. Aber auch privat könnte es bei ihm wohl nicht besser laufen: Nachdem seine erste Ehe in die Brüche gegangen war, fand er sein Glück mit seiner neuen Partnerin Christiane Meyer. Henning und seine Christiane sollen sogar schon verheiratet sein!

Das verrät ein Insider nun gegenüber Bunte. "Henning und seine Lebensgefährtin haben bereits vor längerer Zeit geheiratet. Das liegt schon eine ganze Weile zurück und es war auch kein riesiges Happening", erzählt die Quelle und fügt hinzu: "Er hat das auch nicht an die große Glocke gehängt." Der TV-Star scheint seine zweite Eheschließung sehr intim gehalten zu haben – wann genau die Hochzeit stattfand, ist auch nicht bekannt. Doch schon seit Februar 2022 trägt Henning einen schlichten goldenen Ring an seiner Hand.

Aus seiner ersten Ehe hat der Ex-Fernsehkommissar zwei Kinder. Doch die beiden sollen nicht dabei gewesen sein, als Henning seiner neuen Frau das Jawort gab. "Nicht mal seine Kinder aus seiner Ehe mit Corinna Baum waren dabei. Weder seine Tochter noch sein Sohn sollen eine Einladung erhalten haben", meint die Quelle.

Getty Images Henning Baum, Film-Darsteller

Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"

RTL / Pep Bonet Henning Baum in "Der König von Palma"

