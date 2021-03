Es ist die Staffel der großen Überraschungen! Bei The Masked Singer war bereits Katrin Müller-Hohenstein (55) völlig unter dem Radar des Rateteams geflogen. Jetzt wurde Henning Baum (48) als Quokka demaskiert – dabei hatten sich viele Fans auf einen Favoriten geeinigt: Showlegende Thomas Gottschalk (70)! Auch dem Star aus "Der letzte Bulle" sind diese Gerüchte nicht entgangen. Gegenüber Promiflash erzählte er, wie der Vergleich mit der TV-Ikone für ihn war.

Mit dem gebürtigen Bamberger "verwechselt" worden zu sein, finde er lustig, weil die beiden sich stimmlich nun mal stark unterscheiden würden, lachte der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash. "Ich glaube, die Leute haben sich verleiten lassen, weil Thomas Gottschalk auch so was Goldenes an sich hat." Daher sei der Glanz des Quokkas wahrscheinlich unbewusst auf den langjährigen Wetten, dass..?-Moderator übertragen worden, war sich Henning sicher. "Er ist ja auch der einzige prominente Showmaster, der ein goldenes Jackett tragen kann, ohne dass es weiter auffällt", schmunzelte er.

Sein Auftritt bei "The Masked Singer" war für Henning sicherlich Neuland. Doch TV-Erfahrung außerhalb der Filmwelt hat der 48-Jährige schon einige gesammelt. Erst im vergangenen Sommer war er in der Promi-Version von Wer wird Millionär? zu Gast und sahnte stolze 125.000 Euro für einen guten Zweck ab.

Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"

© ProSieben / Claudius Pflug Thomas Gottschalk bei "Wer stiehlt mir die Show?", Januar 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch beim 40. "Wer wird Millionär?"-Prominentenspecial

