Hätte man Henning Baum (48) schon vor der Demaskierung als The Masked Singer-Quokka enttarnen können? Seit Dienstagabend steht fest, dass es der Schauspieler war, der in den vergangenen Wochen in dem plüschigen Kostüm aufgetreten ist. Für viele Zuschauer sicher eine große Überraschung. Sein Name ist beim Rätselraten nämlich so gut wie nie gefallen. Aber hätte man den "Der letzte Bulle"-Darsteller vielleicht schon anhand der Indizien erkennen können? Gegenüber Promiflash erklärt Henning, welche Hinweise auf ihn hingedeutet haben.

"Das Walkie-Talkie war ja schon ziemlich offensichtlich wegen der Polizei", meint der 48-Jährige gegenüber Promiflash und spielt damit auf einige seiner früheren Rollen an. Immerhin hat Henning nicht nur bei "Der letzte Bulle" einen Polizisten gespielt. Auch ein Videospiel, das in einem der Indizienclips vorkommt, hätte ihn verraten können: "Das Rennfahrer-Spiel stand für den Kinofilm 'Asphalt Burning', in dem ich Lemmy, den Anführer der deutschen Hotrod-Szene, gespielt habe – der hatte auch vor ein paar Wochen auf Netflix Premiere." Zuletzt hat auch die Leidenschaft des Quokkas für deutsche Gedichte – ein Gedichtband hatte im Spind der "The Masked Singer"-Figur gelegen – etwas mit Henning zu tun. "Weil ich mich sehr gerne mit der deutschen Lyrik auseinandersetze und vom Theater komme", verrät er.

Dass es die "The Masked Singer"-Macher ihren Zuschauern mit solchen kniffligen Indizien nicht gerade leicht machen, ist dem TV-Star allerdings auch klar: "Ja, der Anspruch bei 'The Masked Singer' ist sehr hoch! 'The Masked Singer' schätzt den Intellekt seiner Zuschauer sehr hoch ein."

Getty Images Henning Baum bei der Premiere von "Jim Knopf und die Wilde 13"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Quokka

Getty Images Henning Baum beim Münchner Film Festival, 2017

